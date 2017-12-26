Тепло вернулось в алтайскую школу, где взорвался котел

Фото: altairegion22.ru

Теплоснабжение в школе в селе Колбаны, где 17 декабря произошел взрыв котла, восстановлено, сообщает сайт правительства Алтайского края.

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Прочее Взрыв котла оставил без теплоснабжения школу в селе Алтайского края

Как сообщалось ранее, 17 декабря была остановлена подача тепла в двухэтажное здание, в котором находится общеобразовательная школа (в ней учатся девять человек) и фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий более 200 жителей села. При взрыве было разрушено здание котельной, погибших и пострадавших нет.

Однако занятия не прекращались. Здание отапливали с помощью тепловых пушек. Таким образом, в помещении сохранялся нормальный температурный режим.

На месте разрушенной котельной была подготовлена площадка для установки нового котла, восстановлено электроснабжение объекта. В настоящее время уже установили новый котел, провели пусконаладочные работы, подача тепла в здание школы возобновлена.

Однако на месте ЧП продолжаются работы по установке стен и крыши модульной котельной.