Теплое начало месяца. О погоде в Алтайском крае 1 августа

Дожди уходят из Алтайского края, и в регион снова возвращаются теплые дни.

В крае температура воздуха составит +24...+29 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +25...+27 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.