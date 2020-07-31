Теплое начало месяца. О погоде в Алтайском крае 1 августа
Осадков не ожидается
1 августа 2020, 06:03, Илья Звягинцев
Дожди уходят из Алтайского края, и в регион снова возвращаются теплые дни.
В крае температура воздуха составит +24...+29 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле воздух прогреется до +25...+27 градусов. Преимущественно без осадков.
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
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