"Росводоканал" представил препарат для борьбы с неприятными запахами в промышленном масштабе

В Барнауле производят инновационный препарат BIOTerminator для нейтрализации неприятных запахов на производствах. Официальным дилером препарата стала компания “РВК.Экосервис” (входит в ГК “Росводоканал”).

Реагент успешно опробован коммунальными предприятиями, но области его применения гораздо шире. Его можно использовать в пищевой, химической, целлюлозно-бумажной, пивоваренной промышленности, а также сельскохозяйственной отрасли: например, в животноводстве или в период удобрения полей органикой.

По словам директора “РВК.Экосервис” Дмитрия Усанова, препарат уже доказал свою эффективность на практике – его активно используют предприятия “Росводоканала” для нейтрализации неприятных запахов в процессе очистки и утилизации осадка сточных вод. Значит, реагент может помочь дезодорировать воздух и производственным компаниям различных отраслей.

Компоненты BIOTerminator надолго нейтрализуют основные загрязнители — аммиак, амины, кетоны и меркаптаны. Средство экологически безвредно. Все его составляющие являются биоразлагаемыми органическими соединениями и не накапливаются в окружающей среде. Дезодорант не токсичен для теплокровных животных и не вызывает аллергию.

Российский BIOTerminator разработан командой химиков и биологов Алтайского края, имеет паспорт безопасности химической продукции, все необходимые свидетельства и сертификаты. Более подробно ознакомиться с характеристиками реагента, заказать продукцию или обработку территорий можно на сайте.