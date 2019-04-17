"Терминаторы" и "Крокодилы" 300 раз пролетели над Алтаем

В Республике Алтай 17 апреля 2019 года завершились учебно-тренировочные полеты экипажей вертолетов Ми-24 (неофициальное название "Крокодил") и Ми-8АМТШ, также известных как "Терминаторы".

Как сообщает РИА "Новости", 70 человек в течение трех недель отрабатывали полеты в горных условиях. В общей сложности совершены свыше 300 вылетов.

В учения вошли как теоретические, так и практические занятия с летным составом по работе на высотах до 3000 метров над уровнем моря в условиях высокогорья.

Пилоты выполнили посадку на неподготовленные высокогорные площадки, а также отработали технику пилотирования и аэронавигации. В частности исполнены такие элементы как поисково-спасательные работы с режима висения.

Ми-8АМТШ – транспортно-штурмовой вертолет, оснащенный бронезащитой членов экипажа и подвесным вооружением как спереди, так и сзади. На выставке Фарнборо в 1999 году он был назван "Терминатором".

От предыдущих моделей Ми-8 его отличает усиленное вооружение. В частности, вертолеты Ми-8АМТШ оснащены управляемыми ракетами типа воздух-воздух "Игла".

Ми-24 – один из самых распространенных ударных вертолетов в мире. Его выпуск начался в 1971 году. За это время вертолет претерпел множество модернизаций. Активно использовался во время Афганской и Чеченской войн.