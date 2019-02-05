Терпимый мороз вернется в Алтайский край после холодной ночи 6 февраля

Небольшое потепление придет в Алтайский край 6 февраля – днем в регионе температура воздуха не опустится ниже -30 градусов.

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Минувшей ночью местами столбики термометров опускались ниже -35 градусов. В светлое же время суток будет -17...-22 градуса, местами в западных районах до -28 градусов, в предгорных районах до -12 градусов.

В южных и восточных районах сегодня ожидается снег, местами метель, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь.

Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле в конце дня возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице температура составит -20...-22 градуса. Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду.

Напомним, что в регионе действует штормовое предупреждение из-за сильного холода. Также ожидается, что 8 февраля в край вернутся 40-градусные морозы.