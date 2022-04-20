TikTok пропал из поиска App Store в России

Приложение социальной сети TikTok больше не отображается в поисковой выдаче российского App Store. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом, как отмечает издание, приложение всё ещё можно скачать по прямой ссылке, которая ведёт на страницу TikTok в App Store.

Сервис остаётся доступным для смартфонов на Android в Google Play.

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Общество TikTok приостановил работу в России из-за закона о фейках

В феврале Роскомнадзор потребовал от TikTok исключить из рекомендаций для несовершеннолетних контент военной или политической направленности. Вскоре после этого приложение приостановило стриминг и размещение нового контента российскими пользователями.

Ранее сообщалось, что TikTok стал самой популярной соцсетью в Алтайском крае. За 2021 год мобильный трафик на платформе увеличился более чем в два раза по всей стране.