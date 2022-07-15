Типография «Пропаганда» представила прайс на печать агитационных материалов на выборы

В рекламном агентстве «Пропаганда» оказывают услуги по изготовлению печатных агитационных материалов. Компания представила сведения о размере и условиях оплаты работ в период избирательных кампаний по выборам:

— депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва;

— депутатов Думы города Бийска восьмого созыва;

— депутатов Заринского городского Собрания депутатов Алтайского края восьмого созыва;

— депутатов Новоалтайского городского Собрания депутатов Алтайского края восьмого созыва;

— депутатов Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края восьмого созыва;

— депутатов Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края восьмого созыва;

— депутатов Горно-Алтайского городского Совета депутатов;

— иным выборам местного самоуправления на территории Алтайского края и Республики Алтай 11 сентября 2022 года.

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