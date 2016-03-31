"Титаник" или спойлер КПРФ: зачем на алтайские выборы идет партия "Родина"?

Два политтехнолога от партии "Родина" посетили Барнаул на минувшей неделе для оценки политической ситуации и обсуждения вариантов захода партии на выборы в Госдуму и Алтайское Заксобрание. Какие варианты они обсуждали, информационному порталу Amic.ru рассказал источник.

Партия "Родина", созданная в 2003 году нынешним вице-премьером правительства России Дмитрием Рогозиным и распущенная в 2006 году, была восстановлена в 2012 году. Участвовала в выборах 2013 года и провела несколько депутатов в местные думы.

По нашей информации, на федеральном уровне участие в выборах-2016 в Госдуму кандидатов от партии согласовано. "Родина" рассматривает Алтайский край как один из регионов выдвижения. Но пробоваться хотят и на ГД, и на АКЗС.

В регионе у представителей партии состоялась встреча с краевыми чиновниками. Вроде пока о чем-то конкретном не договорились. Состоялось несколько встреч и с местными бизнесменами и политическими деятелями, которым в том числе предложили "скинуться" на предвыборную кампанию. Скинуться, чтобы что? Утонуть на "Титанике" или реально пройти в АКЗС?

"Титаник". По этому поводу на днях высказался секретарь совета бюро реготделения партии "Справедливая Россия" Владислав Вакаев:

"В период формирования партийных списков какая-нибудь непарламентская партия громко заявляет о себе. И к ней начинают тянуться всевозможные несистемные кандидаты, появление которых и на праймериз ЕдРа, и в списках парламентской оппозиции для власти нежелательно. Когда этот "Титаник" укомплектовывается "пассажирами", он отправляется на дно – партия либо не проходит регистрацию, либо после регистрации аккуратно "сливается". Лучше всего на такую роль подходит нынешняя "Родина". Схема идеально сработала в Новосибирске на выборах в Заксобрание в 2015 году. Там тоже "Родина" очень активно позиционировала себя в апреле-мае, привлекла кандидатов и сформировала в общем-то неплохой список, но потом не прошла регистрацию".

Но есть ли кого "топить" в Алтайском крае из тех, кто пока не выбрал себе партию? Большой вопрос.

Еще один вариант – спойлер. Если наш источник не обманул нас, а мы склонны ему верить, отнимать голоса родинцы намерены у коммунистов. Якобы Москва пристально и нервно смотрит на растущий у КПРФ рейтинг. Среди регионов (а их около 16 на страну), имеющих опасность подвязаться "красным поясом", и Алтайский край. Заслуга местных коммунистов? Вряд ли. "Спасибо" ухудшающейся ситуации в стране.

Именно "федералы" и предложили партии забрать электорат у коммунистов. Однако, как нам кажется, на местном уровне власти может быть интереснее борьба не с коммунистами, а с либералами.

Где в этой истории глава регионального отделения партии, депутат АКЗС (единственный депутат не от парламентской партии) Сергей Убраев? Скорее всего, выдвигать его не будут, но до сентябрьских выборов не снимут (а такие разговоры ходят из-за повышенного интереса к нему правоохранительных органов).

Сергей Убраев в беседе с корреспондентом Amic.ru подтвердил намерения партии вступить в предвыборную гонку от Алтайского края и в ГД, и в АКЗС, но имена будущих кандидатов, понятное дело, называть не стал.