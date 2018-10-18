То дождь, то снег: прогноз погоды в Алтайском крае на 19 октября

В пятницу, 19 октября, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильный порывистый ветер, осадки в виде дождя и снега, гололедные явления.

В регионе ожидаются в отдельных районах дождь, местами мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду. Местами порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха днем, 19 октября, в Алтайском крае составит +4 ... +9 градусов.

В Барнауле столбики термометра покажут +6 ... +8 градусов. Возможен дождь. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду.