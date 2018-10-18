То дождь, то снег: прогноз погоды в Алтайском крае на 19 октября
В отдельных районах обещают осадки в виде дождя и мокрого снега, гололёдные явления
19 октября 2018, 06:46
В пятницу, 19 октября, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильный порывистый ветер, осадки в виде дождя и снега, гололедные явления.
В регионе ожидаются в отдельных районах дождь, местами мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду. Местами порывы до 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха днем, 19 октября, в Алтайском крае составит +4 ... +9 градусов.
В Барнауле столбики термометра покажут +6 ... +8 градусов. Возможен дождь. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду.
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