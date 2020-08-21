Точка роста предпринимателей. На АТР-2020 будет работать площадка центра "Мой бизнес"

Молодежный образовательный форум "Алтай. Территория развития" пройдет в онлайн-режиме с 12 по 13 сентября 2020 года. В форуме участвуют молодежные профессиональные и креативные сообщества, лидеры проектов, успешные представители отраслей. Цель мероприятия – найти возможности для развития малых регионов России.

В этом году на форуме будет работать площадка "Развитие молодежного предпринимательства "Мой бизнес". Участники узнают, как настроить бизнес-процессы, найти точки роста и расширить производство, определить вектор продаж в условиях пандемии. Также рассмотрят трендовые направления – франшизу и электронные продажи, в том числе выход на российские и международные интернет-магазины.

Стать участниками площадки "Развитие молодежного предпринимательства "Мой бизнес" могут предприниматели от 18 до 30 лет.

АТР-2020 пройдет в Алтайском крае в двенадцатый раз. За это время в форуме приняли участие граждане 43 стран мира. "Алтай. Территория развития" входит во Всероссийскую форумную кампанию Федерального агентства по делам молодежи и является его окружным мероприятием в Сибирском федеральном округе.

Подробности на сайте центра "Мой бизнес".

Центр "Мой бизнес"

Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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