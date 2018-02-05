Точно в цель: турнир по стрельбе из боевого оружия стартовал в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Всероссийский турнир по стрельбе из ручного стрелкового оружия открылся в Барнауле 5 февраля.

Турнир посвящен памяти уроженца Алтайского края, конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова.

В соревнованиях принимают участие 160 спортсменов из Барнаула, Москвы, Тюмени, Белгорода, Хабаровска, Уфы, Томска, Екатеринбурга, Тулы и других городов страны. Также участвуют региональные команды Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

В течение трех дней в стрелковом комплексе БЮИ МВД России участники будут соревноваться в классической (медленной) стрельбе и "скоростных" упражнениях. Результаты будут оцениваться как в личном, так и командном зачёте. Самое зрелищное мероприятие – дуэльная стрельба – пройдет в последний день турнира, 7 февраля.

Стоит отметить, что соревнования по стрельбе такого масштаба проходят в Барнауле впервые.