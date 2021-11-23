Только 125 из 1600 населённых пунктов в Алтайском крае подключены к газу

Алтайский край газифицирован всего на 16%. Об этом глава региона Виктор Томенко заявил во время прямой линии во вторник, 23 ноября.

По словам губернатора, на данный момент газифицировано всего 125 из 1600 населённых пунктов, в которых находятся 140 тысяч домовладений.

"В западную часть газификация дошла только до Ребрихи. Мы с "Газпромом" подписали пятилетнее соглашение, по которому компания вложит в край больше, чем в любой другой регион РФ, – 60 млрд рублей. Газ пойдёт от Ребрихи на Славгород и на Рубцовск. Будет проложено 600 км магистральных газопроводов и 400 км отводов до 2025 года", – отметил глава региона.

Губернатор также напомнил, что по инициативе Владимира Путина подведение газа до участков проводится бесплатно.