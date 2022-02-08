Только три знака. Астролог рассказала, кто встретит любовь всей жизни в феврале 2022 года

Подходящая к своему календарному завершению зима ещё успеет нас порадовать. Например, некоторые смогут встретить настоящую любовь. По крайней мере, в этом уверена астролог Тамара Глоба. Она рассказала изданию “Слово и Дело”, кто именно будет наслаждаться чувствами и романтикой в последний месяц зимы. Таких знаков зодиака специалист насчитала всего три.

Рассказываем, кто встретит свою любовь в феврале 2022 года.

Тельцы

Тельцов в последний зимний месяц ждёт успех во всех сферах. И любовная история не станет исключением, считает астролог. Вполне возможно, что одинокие представители знака ещё до конца месяца успеют встретить того самого “своего” человека. За этим последуют настоящая любовь, душевная теплота и море романтики. Вполне возможно, к судьбоносной встрече вас приведёт регистрация на сайте знакомств. По крайней мере, астролог допускает такой вариант.

Козероги

Козерогов ждёт очень спокойный и размеренный месяц. Но те, кто ещё не встретил свою вторую половинку, смогут обрести её в этом тихом спокойствии. Главное — не сидеть на месте, не закрываться от мира и не бояться новых знакомств. Пойдите людям навстречу, и среди них вы обязательно найдёте “того единственного”. За успехом в личной жизни последуют и новые карьерные достижения, уверена астролог.

Водолеи

А вот в жизни Водолеев наступят разительные перемены. И все они будут только к лучшему, считает астролог. Личная сфера тоже не станет исключением. Конец зимы — самое наилучшее время, для того чтобы встретить свою любовь. Для этого следует чаще бывать в многолюдных местах, советует эксперт. Возможно, ваше счастье прячется где-то в толпе.