Только три знака зодиака будут жить спокойно. Астрологический прогноз на февраль 2022 года

Февраль 2022 года получится невероятно напряжённым. По крайней мере, в этом уверена астролог Елена Ясная. Она рассказала изданию FTimes, что последний месяц зимы преподнесёт нам немало неприятных сюрпризов. Многим придётся спешно решать навалившиеся задачи, не терпящие никаких отлагательств. Правда, трём знакам зодиака переживать не о чем. По словам астролога, для них период пройдёт спокойно и даже продуктивно.

Рассказываем, каким будет февраль 2022 года для представителей всех знаков зодиака.

Овен

Овнам можно расслабиться, ведь для них февраль тяжёлым не будет. Месяц пройдёт куда веселее и продуктивнее, чем январь. Более того, у представителей знака появится возможность немного отвлечься от работы и оглядеться по сторонам. А значит, Овны вполне могут заняться своими хобби или же обрести новые увлечения. В общем, впереди прекрасное время, чтобы наполниться вдохновением и идеями. Кроме того, в феврале у представителей знака велика вероятность дальних поездок и командировок.

Телец

А вот Тельцам расслабляться не стоит. Всё, что ждёт их в феврале, — работа, работа и ещё раз работа. Погрузившись в рутину будней, далеко не все представители знака смогут уберечь себя от стресса и перенапряжения. Впрочем, астролог советует ни в коем случае не опускать руки и продолжать упорно трудиться. Все ваши февральские усилия обязательно окупятся, уверяет специалист.

Близнецы

Близнецов же, в отличие от многих других знаков, в феврале ждёт любовь. По крайней мере, астролог в этом уверена. Это может быть либо новая влюблённость, либо внезапный всплеск интереса к уже существующим отношениям. Особенно богатыми на романтику выдадутся первые десять дней месяца. Но здесь есть опасность, предупреждает специалист. По её словам, Близнецы могут так сильно увлечься, что позабудут о делах. А в работе между тем представителей знака ждёт несколько невероятных возможностей. Так что лучше не уходить в амурные дела с головой.

Рак

Амбиции станут главным другом и главным врагом Раков в феврале 2022 года. С одной стороны, стремление быть (или казаться?) лучше подтолкнёт их к активным действиям. Но с другой стороны, Раки будут больше сконцентрированы на личных эмоциях и успехах других людей. А тем, кому всё же удастся улучшить своё финансовое положение, особой радости это не принесёт. Даже если вы начнёте получать больше денег, их всё равно будет не хватать.

Лев

А вот Львы — ещё одни счастливчики февраля 2022 года. Они смогут прожить месяц легко и расслабленно. В делах всё будет идти своим чередом, никаких форс-мажоров и стрессовых ситуаций не предвидится. Поэтому появится возможность уделить время не только работе, но и личной жизни. Впрочем, совсем уж расслабляться точно не стоит: трудно вернуться к делам, если растерял хватку.

Дева

Девы проведут февраль в бесконечной суете и море хлопот. Но всё будет не напрасно. Последний месяц зимы окажется вполне плодотворным. Представители знака способны совершить что-то грандиозное. Правда, для этого придётся “пробиться” через стену мелких и рутинных задач. Пусть решать их не очень хочется, но без них ничего масштабного сделать не получится. Ближе к концу месяца Девы смогут насладиться романтикой. Семейные получат возможность больше времени проводить с близкими, а одиноких представителей знака ждёт интересное знакомство.

Весы

Начало месяца будет для Весов очень тяжёлым. Труднее всего придётся в вопросах здоровья. Представители знака будут чувствовать себя обессиленными и опустошёнными. А в таком состоянии трудно достичь чего-то грандиозного. Впрочем, к середине месяца это изменится, уверена астролог. По её словам, Весов ждёт некое событие, которое поможет им в один миг поправить все дела. Тогда-то вы и сможете показать всё, на что способны.

Скорпион

Почти весь месяц Скорпионам будет нелегко. Представителей знака ждёт череда неурядиц, которые напрочь убьют весь настрой на позитив и продуктивность. Апатия, вечное невезение и опоздания на работу — вот от чего Скорпионы будут страдать в феврале. Астролог советует даже взять отпуск, если есть такая возможность. Но в 20-х числах месяца всё придёт в норму. Почувствовав прилив сил, Скорпионы смогут вновь вернуться к привычному ритму жизни.

Стрелец

Браться за грандиозные проекты астролог Стрельцам не рекомендует. У представителей знака попросту не хватит энергии и энтузиазма, чтобы довести начатое до конца. Впрочем, строить планы на будущее вам никто не мешает. По словам специалиста, именно в феврале вы сможете грамотно продумать любое дело. А приступать к его реализации лучше чуть позже. Кроме того, последний месяц зимы — отличное время для познания и самообразования.

Козерог

У Козерогов всё будет вполне неплохо. Работа, финансы, дела, личная жизнь — во всех сферах представителей знака ждут спокойствие и стабильность. Впрочем, упрямым Козерогам этого покажется мало. Их всё равно будут терзать мысли о недостигнутых целях. А значит, удовлетворения от своей стабильности представители знака не получат. А потому Козероги будут подвержены раздражительности и депрессии. Научитесь ценить то, что уже имеете, и тогда вам будет гораздо проще сделать следующий шаг.

Водолей

Конец января был для Водолеев очень непростым. Но в феврале будет совсем иначе, уверяет астролог. По крайней мере, в делах и работе всё будет прекрасно. Вы не только сохраните достигнутое, но и сумеете сделать следующий огромный шаг. Вполне возможно, что некоторые представители знака сменят работу или вовсе откроют свой бизнес. Бояться этого не нужно — всё в ваших руках.