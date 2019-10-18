Томенко на встрече с аграрным замминистра РФ рассказал про миссию сибирской житницы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут, которая посетила регион с рабочим визитом, провели совещание по развитию экспортного потенциала зерновых и масличных культур, сообщается на официальном сайте края.

Томенко поблагодарил Минсельхоз России за постоянное внимание к Алтайскому краю и за поддержку. "Наш край, являясь одним из крупнейших аграрных регионов страны, с гордостью выполняет миссию сибирской житницы и вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Сегодня с уверенностью можно сказать о положительных изменениях в сфере АПК", – сказал губернатор.

По его словам, за последние три года объем производства продукции АПК в Алтайском крае вырос почти на 18%. Потому что ведется работа над большим количеством проектов, решаются вопросы реализации государственных программ.

Также Томенко рассказал про задачи, которые стоят перед всем регионом, по достижению национальных целей, обозначенных президентом России.

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"Если в целом страна должна обеспечить увеличение объемов экспорта с 25 до 45 миллиардов долларов, то в Алтайском крае мы стартовали от показателя 186 миллионов, а в 2024 году должны достигнуть 500 миллионов долларов. Конечно, это вызов, это очень серьезная работа, которую мы уже проводим", – подчеркнул Виктор Томенко.

В свою очередь Лут отметила, что Сибирь находится в таком месте, где существуют трудности по логистике: "Тот объем урожая, который есть и который будет получен в будущем, необходимо вывозить так, чтобы это было эффективно. Это для того, чтобы вы могли зарабатывать".

Для этих целей Алтайскому краю дадут возможность перевозки зерновых культур через Дальний Восток. Новый порт там должен быть построен уже к 2022 году. В связи с этим предложено внести изменения в постановление правительства России, по которому субсидируются затраты по транспортировке.

"Мы планируем круглый год субсидировать затраты на транспортировку продукции через порты Дальнего Востока. Это необычная ситуация, отгрузки пока очень маленькие. Мы надеемся, что эта тема себя отработает и объемы отгрузки будут увеличиваться", – отметила Лут.

Основной целью приезда замминистра сельского хозяйства России Оксаны Лут в Алтайский край – налаживание прямых контактов предприятий региона с ведущими российскими компаниями, формирующими экспортные поставки зерновых и масличных культур.