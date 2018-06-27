Томенко перераспределил обязанности между зампредами правительства Алтая

Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о перераспределении обязанностей заместителей. Документ размещен на сайте администрации региона. В нем между членами кабмина распределяются полномочия ушедшего в отставку Сергея Локтева, который при губернаторе Александре Карлине был первым заместителем председателя правительства.

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Локтев курировал Министерство имущественных отношений, Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, Управление по государственному регулированию цен и тарифов, Управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Государственную инспекцию и Управление государственной охраны объектов культурного наследия.

Так, врио первого заместителя Александр Лукьянов раньше курировал деятельность алтайских Минсельхоза, Минприроды, Управления ветеринарии и Управления по пищепрому. Теперь к этому списку добавились Минстройтранс, Госинспекция, "Алтайавтодор" и "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края".

Надежда Капура, как и раньше, отвечает за Министерство труда и социальной защиты, Минздрав и Минобр.

Виктор Мещеряков организует деятельность Управления по промышленности и органов исполнительной власти региона и местного самоуправления в сфере ликвидации чрезвычайных ситуаций. К его полномочиям добавили Управление по государственному регулированию цен и тарифов и Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве.

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Андрей Щукин, как и прежде, отвечает за работу Управления по культуре и Управления по спорту и молодежной политике. Новых подведомственных управлений или министерств у него нет.

Зампредседателя, руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края Виталий Снесарь продолжает курировать деятельность администрации и кабмина, в том числе отвечает за взаимодействие с органами местного самоуправления и общественностью и кадровой политикой, Минюст, Управление связи и массовых коммуникаций, Постоянное представительство в Москве.

Врио заместителя председателя правительства, министра финансов Алтайского края Владимир Притупов продолжает курировать бюджетную, налоговую и кредитную политику.

Временно исполняющий обязанности зампреда и министра экономического развития региона Николай Чиняков заведует работой Минэкономразвития и Управления по туризму. Ему добавили ответственности за работу Минимущества и Управления по развитию предпринимательства.