Томенко побывал на ночной уборке урожая в Ключевском районе
Алтайские фермеры уже завершили около половины работ
5 сентября 2019, 10:15, Роман Кильмяшкин
Губернатор Виктор Томенко встретился с фермерами Ключевского, Кулундинского районов, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
В ходе рабочей поездки он пообщался с механизаторами, рассказавшими о задействованной технике, и посмотрел, как осуществляется ночная уборка урожая в фермерском хозяйстве Владимира Григоренко в Ключевском районе.
"В этом году из-за летней засухи урожайность в степной зоне немного ниже прошлогодней, но уборочная кампания идет полным ходом", – уточнил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.
Пока стоит хорошая погода, сбор урожая осуществляется в круглосуточном режиме. Это позволило завершить работы приблизительно на половине площадей.
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