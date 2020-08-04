Томенко поручил привлечь дополнительные деньги на развитие промышленности в регионе

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил привлечь дополнительные средства на развитие промышленных предприятий региона, сообщает пресс-служба правительства.

3 августа прошло оперативное заседание, на котором министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка рассказал о поддержке промышленных предприятий. В частности речь шла о льготных займах за счет средств Фонда развития промышленности и Фонда развития Алтайского края.

В прошлом году подобные субсидии получили Барнаульский патронный завод, рубцовский "Алмаз", барнаульский "Алттранс" и другие. Благодаря этой помощи предприятия нашли новые рынки сбыта и увеличили объемы производства.

По словам главы ведомства, Фонд развития Алтайского края активно занимается льготным кредитованием предприятий, а докапитализация на 101 млн рублей позволит поддержать еще ряд проектов. В частности, в этом году поддержку из фонда получит "Сибприбормаш", который купит на эти деньги оборудование для увеличения объема выпускаемой продукции.

Томенко отметил, что средства на поддержку необходимо привлекать из различных источников.

"Надо деньги, которые есть в этом фонде, и деньги Фонда развития Алтайского края совместными займами использовать для того, чтобы больше объемов федеральных ресурсов привлечь сюда, в экономику Алтайского края", – сказал губернатор.

В 2019 году на поддержку участия промышленных предприятий в выставках правительство выделило 15 миллионов рублей, хотя первоначально планировалось 5 млн субсидий. По поручению главы региона в 2020 году сумму снова увеличат.