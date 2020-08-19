Томенко поручил выяснить, чем не удовлетворен алтайский бизнес

Губернатора обеспокоили результаты опроса по господдержке

19 августа 2020, 08:01, Роман Кильмяшкин

Глава Алтайского края Виктор Томенко в ходе заседания регионального правительства 19 августа выразил обеспокоенность словами временно исполняющего обязанности министра регионального экономического развития Анатолия Нагорнова о невысокой оценке мер господдержки предпринимателями.

"Представители регионального бизнеса демонстрируют пока низкую удовлетворенность мерами государственной поддержки", – заявил Нагорнов.

По его словам, об этом свидетельствуют последние результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

"Причины низкой удовлетворенности, конечно, требовали бы исследования. Низкая удовлетворенность мерами государственной поддержки в Алтайском крае – это большой вопрос. Почему низкая удовлетворенность? Мало потому что мер? Или много мер, но мало денег на них? Или достаточно мер и достаточно денег, но неудобно предоставляются эти услуги – долго ждать, в бумажном носителе подавать? Или еще что-то? Или наличие каких-нибудь коррупциогенных факторов, когда зависит от какого-то индивидуального решения чиновника или группы чиновников в предоставлении этих мер? Я вот, ей-Богу, понять не могу, чего такого не удовлетворяет с точки зрения мер", – задал интересующие вопросы Томенко.

Губернатор поручил провести дополнительные исследования, чтобы получить ответы на эти вопросы.

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