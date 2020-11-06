Томенко пригрозил закрыть ночные клубы, работающие после 23:00

Губернатор Виктор Томенко обратил внимание на нарушение антиковидных мер некоторыми ночными клубами. По его словам, есть и злостные нарушители. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В связи с этим глава региона предупредил владельцев заведений о возможности применить против них строгие меры – вплоть до приостановления деятельности.

"К сожалению, мы вынуждены вас уведомить о том, что если эти случаи будут продолжаться и деятельность будет вот так выстроена, то не для разрушения экономики и вашего бизнеса, а в целях обеспечения защиты всего остального населения Алтайского края мы вынуждены будем сделать второй шаг – и совсем запретить деятельность таких организаций", – подчеркнул Томенко.

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Ранее amic.ru писал, что с 30 октября в Алтайском крае запрещено проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий с 23:00 до 6:00. Соответствующий указ подписал губернатор Виктор Томенко.

Глава региона принял решение на основании постановления главного санитарного врача РФ Анны Поповой и рекомендации местного Роспотребнадзора.

Кроме того, указ расширили списком мест, где необходимо использование гигиенических масок. Теперь индивидуальные средства защиты обязательно нужно надевать в такси, на территории парковок и в лифтах.