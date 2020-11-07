Томенко рассказал, уволит ли он главу Минздрава и когда появятся лекарства в аптеках

По мнению губернатора, его в соцсетях постоянно просят "отправить Попова обратно в Красноярск"

7 ноября 2020, 08:01, Вячеслав Кондаков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко не планирует отправлять в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, несмотря на критику работы ведомства в соцсетях. Ситуация с пандемией в регионе, по мнению Томенко, находится под контролем властей. В ближайшее время будут открыты дополнительные ковидные госпитали. Однако все же существует проблема с перебоями поставок лекарств в аптеки, которую правительство пытается решить в том числе и на федеральном уровне. Об этом губернатор Виктор Томенко рассказал журналистам во время большой пресс-конференции, которая прошла 6 ноября.

Томенко ответил на вопрос об отставке главы алтайского Минздрава

Томенко ответил на вопрос об отставке главы алтайского Минздрава

"Кадровых перестановок не будет"

Глава региона признался, что активно следит за всеми сообщениями, которые приходят ему в Instagram. В них жители не только умоляют о помощи, но и активно советуют отправить в отставку главу Минздрава региона Дмитрия Попова. Однако Виктор Томенко уверен, что все управленческие решения для борьбы с пандемией в Алтайском крае были приняты своевременно. Поэтому никаких кадровых перестановок в ближайшее время не будет.

"Кадровый вопрос все последние дни преследует меня. Люди советуют в соцсетях отправить министра здравоохранения Дмитрия Попова в Красноярск. Но это говорит об эмоциональной напряженности в обществе. Однако министерство работает и проделало огромную работу для улучшения ситуации. Поэтому кадровых перестановок не будет. В отставку никого отправлять не планирую", – отметил Виктор Томенко.

По его словам, ситуация с пандемией в крае за последнюю неделю, по сравнению с началом октября, улучшилась. Только количество больных ОРВИ снизилось почти на несколько тысяч человек в сутки. Вызовов скорой помощи стало меньше в два раза: с 2500 в день до 1100. Сейчас люди успевают дождаться неотложной помощи в течение суток после звонка. Еще месяц назад о таком, по мнению губернатора, можно было только мечтать. Кроме того, сейчас уже 30 учреждений в крае переделали под ковидные госпитали. Также стали больше проводить тестов. И всего этого удалось добиться, уверен Томенко, благодаря героизму врачей и правильным решениям Минздрава края.

"Можно сказать, что регион сейчас переживает вторую волну вируса. Ее прохождение усугубилось резким подъемом заболевших ОРВИ и гриппом. По масштабу вторая волна превосходила возможности системы здравоохранения нашего края. Поэтому систему пришлось прямо на ходу перестраивать, чтобы справиться с этой ситуацией. Это непростое дело, потому что возможности алтайской медицины – не безграничны. Пришлось принять решение по ограничению плановой медицинской помощи. Это позволило притормозить распространение вируса в медицинских учреждениях, а также направить медперсонал работать с больными коронавирусом. Пришлось спасать жизни людей. Уже есть робкие черты стабилизации ситуации, несмотря на то, что цифры зараженных растут. Представьте, что в начале октября мы фиксировали 100 тысяч случаев ОРВИ в крае. Это огромная нагрузка на систему здравоохранения. Сейчас стало немного легче", – рассказал журналистам губернатор.

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"Ситуация с лекарствами в Алтайском крае – не уникальная"

Однако наиболее острой проблемой остается нехватка лекарств для лечения больных коронавирусом в аптеках. В госпиталях их запаса хватит на полтора месяца. Также край получил из федерального бюджета около 80 миллионов рублей на покупку антибиотиков для лечения ковидных больных на дому (таких сейчас около 1500). А вот в коммерческих аптеках нужные лекарства сейчас не найти. По словам губернатора, к настоящему моменту сбыт противовирусных и сопутствующих препаратов увеличился в 3-4 раза. Однако насыщения рынка не происходит из-за ажиотажного спроса. Если лекарства и приходят в аптеку, то их раскупают всего за несколько часов. Многие жители региона пытаются достать антибиотики, отметил глава региона, через знакомых.

"Ажиотаж колоссальный. Выставляешь в продажу партию лекарств – ее сметают. Выставляешь новую – ее тоже сметают даже по удвоенной цене. Конечно, это все из-за нервной напряженности и паники у населения. Но лекарства, пусть не с первого раза, можно найти в аптеках. Однако ситуация все равно тяжелая. Мы находимся в диалоге с аптеками и федеральными властями. Могу сказать, что ситуация с лекарствами в Алтайском крае – не уникальная. Перебои с поставками произошли по всей стране. Мы стараемся исправить ситуацию. В том числе обращаемся с этим вопросом в правительство страны и федеральный Минздрав", – отметил глава региона.

Также во время пресс-конференции Виктор Томенко рассказал о том, будут ли вводить новые ограничения для бизнеса, как он относится к антимасочникам и не устало ли краевое правительство работать в условиях жуткого стресса из-за пандемии. Ответы губернатора на эти и другие вопросы, заданные во время пресс-конференции, читайте на нашем сайте в понедельник, 9 ноября.

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