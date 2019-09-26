Томенко создает Молодежное правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о создании Молодежного правительства региона, сообщает пресс-служба краевых властей.

Новости

Недвижимость Отель Radisson хотят построить у площади Сахарова в Барнауле

В него войдет 21 человек в возрасте от 18 до 35 лет, представляющие в том числе общественные организации и вузы.

Участников нового органа власти будут избирать сроком на два года. Согласно замыслу, они займутся решением ключевых вопросов развития региона, в том числе кадровой, проектной и экспертно-аналитической деятельностью.

Курировать работу талантливых молодых чиновников будут наставники из исполнительной власти. Они займутся координацией деятельности в профильных сферах.

"Возможность прямого взаимодействия с представителями профильных ведомств позволит оперативно решать актуальные задачи социально-экономического развития Алтайского края силами молодежи", – уверены в правительстве Алтайского края.

Для того чтобы стать кандидатом в Молодежное правительство, потребуется пройти конкурс: составить программу развития одной из отраслей региона, например, образования, и подать документы.