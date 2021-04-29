Томенко в день отчёта "подарил" районам Алтая 300 миллионов на новые автобусы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время отчёта за работу в 2020 году заявил, что районы региона в ближайшее время получат 300 миллионов рублей на закупку новых автобусов. Таким образом правительство края решило бороться с умирающим рынком автоперевозок в муниципалитетах.

Новости

Прочее Спикер АКЗС предложил помочь перевозчикам в селах и купить для них новые автобусы

Выступая с отчётом перед депутатами АКЗС Виктор Томенко отметил, что проблема транспортной доступности сельских населённых пунктов сегодня является одной из острых в региональной повестке.

"Непростой вопрос, тоже годами копившийся. Необходимо начать решать его уже сегодня. На эти цели муниципальным районам будет выделено 300 миллионов рублей субсидий на приобретение автобусов", – сообщил глава региона.

Напомним, что о проблеме с перевозками в муниципалитетах края amic.ru писал неоднократно. Автобусные маршруты внутри районов и между муниципалитетами, которые в советские времена перевозили миллионы человек в год, сократились до минимума. Причиной закрытия большинства маршрутов стала массовая автомобилизация и, как следствие, – конкуренция нелегальных такси. Запустить рейс в каждую деревню, которых в крае около 1600, невозможно. Власти муниципалитетов разводят руками и говорят, что не могут уговорить частников "зайти" на маршрут работать в убыток. Краевой Минтранс признаёт проблему.

Более подробно о погибающем рынке перевозок читайте в нашем большом материале.