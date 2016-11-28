Тонну лука пытались незаконно провезти в Алтайский край
Подкарантинную продукцию вернули обратно на территорию Казахстана
28 ноября 2016, 12:26
Фото: rshn-alt.ru
Попытку незаконного ввоза в Алтайский край тонны репчатого лука из Казахстана пресекли специалисты Россельхознадзора и пограничники.
Как сообщили в региональном управлении надзорного ведомства, партия продукции была задержана на Кулундинском фитосанитарном контрольном посту.
"Гражданин Казахстана в салоне пассажирского автобуса пытался провезти продукцию без фитосанитарного сертификата, удостоверяющего ее фитосанитарную безопасность. Со слов нарушителя, груз предназначался для реализации на территории Российской Федерации в городе Новосибирске", - уточняют в управлении.
В итоге запрещенная к ввозу продукция была отправлена обратно.
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