Тонну лука пытались незаконно провезти в Алтайский край

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Попытку незаконного ввоза в Алтайский край тонны репчатого лука из Казахстана пресекли специалисты Россельхознадзора и пограничники.

Как сообщили в региональном управлении надзорного ведомства, партия продукции была задержана на Кулундинском фитосанитарном контрольном посту.

"Гражданин Казахстана в салоне пассажирского автобуса пытался провезти продукцию без фитосанитарного сертификата, удостоверяющего ее фитосанитарную безопасность. Со слов нарушителя, груз предназначался для реализации на территории Российской Федерации в городе Новосибирске", - уточняют в управлении.

В итоге запрещенная к ввозу продукция была отправлена обратно.