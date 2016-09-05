Топ 10 профессий для коммуникабельных людей
Какие сферы деятельности в деловом мире лучше всего раскроют таланты тех, кто любит пообщаться?
Безусловно, умение общаться важно практически в каждой профессии. Просто потому, что осуществлять работу без взаимодействия с другими людьми - коллегами, партнерами, заказчиками - просто невозможно. Однако есть профессиональные области, работа в которых позволит коммуникабельному сотруднику не только чувствовать себя комфортно, но и использовать по максимуму свой потенциал.
1. Оператор колл-центра, телемаркетолог
Опытный профессионал, возможно, от этой работы откажется. А вот для молодых и общительных это отличная возможность проявлять свое дружелюбие и общительность и хорошенько натренировать стрессоустойчивость. При этом стоит учесть, что работа телемаркетологом дает потрясающую возможность научиться работать с возражениями и буквально "продавать снег".
2. Службы технической поддержки, справочные
Это возможность быть тем самым приветливым голосом, отвечающим на наши звонки в службы поддержки и информации. Для работы на этой должности могут понадобиться и специальные знания, например, в области работы интернет-сетей. Эта работа тренирует недюжинное терпение. Советуем отказаться от такой вакансии, если вы не можете объяснить своей бабушке, как пользоваться интернетом.
3. Event-менеджер, организатор праздников и мероприятий
"Человек-праздник" должен уметь много общаться - с клиентами, с поставщиками товаров и услуг, с площадками и прочими. В этой работе также пригодится личное обаяние и презентабельный внешний вид. Такая работа отлично подойдет не просто общительным, а тем, кто любит быть в центре событий.
4. Гид
Профессия, которая завязана на речи. Гид должен хорошо знать маршрут, понимать, какой группе стоит рассказать анекдот, а какой - нет, уметь управлять группой людей, которые впервые его видят. Эта профессия требует, помимо сильного голоса и желания общаться, высокой эрудированности и лидерских качеств.
5. Журналист
Да, сегодня существуют и весьма успешно блогеры, которым достаточно одного гаджета с выходом в интернет для ведения популярной колонки. Но это характерно для узкотематических блогов и возможности выражения только своего мнения и экспертизы. В работе же журналиста очень много времени отводится общению. Журналист должен уметь быстро располагать к себе людей, ориентироваться в ситуации и задавать правильные вопросы, оставаясь при этом деликатным.
6. Специалист по кадрам, рекрутер
Эта работа требует профессионального образования. Но на джуниорские позиции все-таки можно попасть, если вы обладаете повышенной коммуникабельностью и желанием помогать людям. В этих профессиях буквально все связано с людьми. Работа потребует способности находить в людях их сильные стороны и таланты, хорошо различать человеческие качества кандидатов и сотрудников, а также сообщать не самые хорошие новости.
7. Маркетолог, рекламист
Эти профессии требуют хорошей интуиции и понимания человеческой природы. Кроме того, способности убеждать - клиентов, руководство, исполнителей. Ведь в сфере маркетинга и рекламы зачастую свое решение можно защитить только благодаря личному шарму и убедительности.
8. Менеджеры по закупкам
Это профессионалы, которые только и делают, что постоянно ведут переговоры с поставщиками. Они должны уметь находить лучшее предложение и добиваться скидок и особых условий для своей компании.
9. Продавцы-консультанты
Эта работа требует способности контролировать не только голос, но и выражение лица. Чем обаятельнее консультант, тем проще с ним будет общаться клиенту, что повышает вероятность продажи. Стоит отметить, что для этой работы придется узнать все, вообще все о тех товарах, которые предстоит продавать.
10. Менеджер по продажам
Одна из наиболее интересных профессий для коммуникабельных людей. Ведь общения в ней действительно очень много в самых разнообразных формах - переговоры по телефону или при личной встрече, деловая переписка, "мозговые штурмы" с коллегами, обсуждение задач с исполнителями и производством. Для успеха в этой работе потребуется также энергичность, амбициозность, стрессоустойчивость и открытость новому.
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