Топ 10 профессий для коммуникабельных людей

Безусловно, умение общаться важно практически в каждой профессии. Просто потому, что осуществлять работу без взаимодействия с другими людьми - коллегами, партнерами, заказчиками - просто невозможно. Однако есть профессиональные области, работа в которых позволит коммуникабельному сотруднику не только чувствовать себя комфортно, но и использовать по максимуму свой потенциал.

1. Оператор колл-центра, телемаркетолог

Опытный профессионал, возможно, от этой работы откажется. А вот для молодых и общительных это отличная возможность проявлять свое дружелюбие и общительность и хорошенько натренировать стрессоустойчивость. При этом стоит учесть, что работа телемаркетологом дает потрясающую возможность научиться работать с возражениями и буквально "продавать снег".

2. Службы технической поддержки, справочные

Это возможность быть тем самым приветливым голосом, отвечающим на наши звонки в службы поддержки и информации. Для работы на этой должности могут понадобиться и специальные знания, например, в области работы интернет-сетей. Эта работа тренирует недюжинное терпение. Советуем отказаться от такой вакансии, если вы не можете объяснить своей бабушке, как пользоваться интернетом.

Новости

Прочее Перспективная работа, или Какие профессии будут актуальны через пять лет?

3. Event-менеджер, организатор праздников и мероприятий

"Человек-праздник" должен уметь много общаться - с клиентами, с поставщиками товаров и услуг, с площадками и прочими. В этой работе также пригодится личное обаяние и презентабельный внешний вид. Такая работа отлично подойдет не просто общительным, а тем, кто любит быть в центре событий.

4. Гид

Профессия, которая завязана на речи. Гид должен хорошо знать маршрут, понимать, какой группе стоит рассказать анекдот, а какой - нет, уметь управлять группой людей, которые впервые его видят. Эта профессия требует, помимо сильного голоса и желания общаться, высокой эрудированности и лидерских качеств.

5. Журналист

Да, сегодня существуют и весьма успешно блогеры, которым достаточно одного гаджета с выходом в интернет для ведения популярной колонки. Но это характерно для узкотематических блогов и возможности выражения только своего мнения и экспертизы. В работе же журналиста очень много времени отводится общению. Журналист должен уметь быстро располагать к себе людей, ориентироваться в ситуации и задавать правильные вопросы, оставаясь при этом деликатным.

6. Специалист по кадрам, рекрутер

Эта работа требует профессионального образования. Но на джуниорские позиции все-таки можно попасть, если вы обладаете повышенной коммуникабельностью и желанием помогать людям. В этих профессиях буквально все связано с людьми. Работа потребует способности находить в людях их сильные стороны и таланты, хорошо различать человеческие качества кандидатов и сотрудников, а также сообщать не самые хорошие новости.

7. Маркетолог, рекламист

Эти профессии требуют хорошей интуиции и понимания человеческой природы. Кроме того, способности убеждать - клиентов, руководство, исполнителей. Ведь в сфере маркетинга и рекламы зачастую свое решение можно защитить только благодаря личному шарму и убедительности.

8. Менеджеры по закупкам

Это профессионалы, которые только и делают, что постоянно ведут переговоры с поставщиками. Они должны уметь находить лучшее предложение и добиваться скидок и особых условий для своей компании.

9. Продавцы-консультанты

Эта работа требует способности контролировать не только голос, но и выражение лица. Чем обаятельнее консультант, тем проще с ним будет общаться клиенту, что повышает вероятность продажи. Стоит отметить, что для этой работы придется узнать все, вообще все о тех товарах, которые предстоит продавать.

10. Менеджер по продажам

Одна из наиболее интересных профессий для коммуникабельных людей. Ведь общения в ней действительно очень много в самых разнообразных формах - переговоры по телефону или при личной встрече, деловая переписка, "мозговые штурмы" с коллегами, обсуждение задач с исполнителями и производством. Для успеха в этой работе потребуется также энергичность, амбициозность, стрессоустойчивость и открытость новому.

Кстати, сейчас жителям города открыта прекрасная возможность для развития карьеры менеджера по продажам в крупнейшей медиакомпании края. Медиагруппа FM-Продакшн приглашает кандидатов на вакансию, открывающую широкие горизонты и обещающую интересные задачи и привлекательную зарплату. Ознакомиться с описанием вакансии и отправить резюме.