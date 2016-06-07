Топ самых дорогих и самых дешевых подержанных автомобилей в Алтайском крае

Самыми дорогими автомобилями вторичного рынка Алтайского края являются японские внедорожники. Самые дешевые – российские "Лады". Такие данные предоставили Amic.ru в пресс-службе автомобильного сайта Drom.ru.

Первое место в рейтинге дорогих авто занимает Toyota Land Cruiser. Средняя цена этого автомобиля составляет 1 млн 806 тысяч рублей. При этом в мае, по сравнению с апрелем, внедорожник стал дешевле на 0,3%.

Фото: motto.net.ua

Второе место в рейтинге дорогих подержанных автомобилей у Toyota Land Cruiser Prado. Этот автомобиль в мае подорожал на 2,8% по отношению к апрельским ценам. Сегодня эту марку можно приобрести за 1 млн 343 тысячи рублей.

Фото: zr.ru

Замыкает тройку лидеров Mitsubishi Outlander со средней ценой 793 тысячи и ростом стоимости в 1,1%.

Фото: favcars.com

Далее следует Toyota RAV4. Ее средняя цена в Алтайском крае составляет 781 тыс. рублей. При этом Toyota RAV4 в мае стала дешевле на 0,3%.

Фото: autonavigator.ruНа пятом месте в рейтинге дорогостоящих автомобилей Алтайского края Nissan X-Trail. Внедорожник стоит 706 тысяч рублей. Аналитики сайта drom.ru отметили рост средней стоимости на эти автомобили всего на 1%.

Фото: carwallpapers.cc

Модель Средняя цена, тыс. руб. Апрель 2016 г. Май 2016 г. Изменения,% Toyota Land Cruiser 1811.8 1806 -0.30% Toyota Land Cruiser Prado 1306.6 1343.3 2.80% Mitsubishi Outlander 785 793.9 1.10% Toyota RAV4 783.2 781.1 -0.30% Nissan X-Trail 698.9 705.9 1%

Если рассматривать пятерку самых дешевых автомобилей на сайте drom.ru, то она состоит исключительно из автомобилей марки Lada. Жители региона могут приобрести эти автомобили по цене гораздо ниже 100 тысяч рублей. При этом самой дорогой по стоимости является "Лада 21099", а самой дешевой - "Лада 2106".