Топ самых дорогих вакансий Барнаула в сфере продаж

Барнаульцы ищут работу в сфере продаж из-за высоких заработков

2 марта 2016, 10:19, Елена Лепезина

Фото:pavel-savinkin.ru

Сфера продаж сегодня является самой востребованной в Барнауле как среди соискателей, так и среди работодателей. Для многих кандидатов работа в данной сфере привлекательна, прежде всего, возможностью отличных заработков.

Перспективная работа, или Какие профессии будут актуальны через пять лет?

Перспективная работа, или Какие профессии будут актуальны через пять лет?

Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составила рейтинг самых дорогих предложений в продажах с начала 2016 года.

Самой дорогой вакансией в данной сфере в Барнауле стало предложение для управляющего департаментом продаж сети розничных продовольственных магазинов. Заработную плату здесь обещают от 100 тыс. рублей.

На втором месте – вакансия руководителя проекта в области международной торговли. За это место обещана зарплата от 80 тысяч рублей.

Территориальному менеджеру по продажам в Барнауле готовы платить от 70 до 110 тысяч рублей.

Одна из компаний города разыскивает руководителя отдела продаж – от 60 тысяч рублей.

Тот, кто займет кресло директора филиала (заместителя директора департамента по продажам), будет получать от 55 тысяч рублей до 145 тыс. рублей в месяц.

"В рейтинг попали разные вакансии, представленные в одной сфере, – отметила руководитель пресс-службы HeadHunter по УФО и СФО Елана Таращук. – И зарплаты мы видим разные, но среднее предложение по сфере осталось на уровне прошлого года и составляет 27 тыс. рублей".

Также Елана Таращук отметила, что самым дорогим предложением в Алтайском крае является предложение для руководителя аграрного проекта с зарплатой от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Комментарии
    Новости партнеров