Топ самых дорогих вакансий Барнаула в сфере продаж

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Сфера продаж сегодня является самой востребованной в Барнауле как среди соискателей, так и среди работодателей. Для многих кандидатов работа в данной сфере привлекательна, прежде всего, возможностью отличных заработков.

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Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составила рейтинг самых дорогих предложений в продажах с начала 2016 года.

Самой дорогой вакансией в данной сфере в Барнауле стало предложение для управляющего департаментом продаж сети розничных продовольственных магазинов. Заработную плату здесь обещают от 100 тыс. рублей.

На втором месте – вакансия руководителя проекта в области международной торговли. За это место обещана зарплата от 80 тысяч рублей.

Территориальному менеджеру по продажам в Барнауле готовы платить от 70 до 110 тысяч рублей.

Одна из компаний города разыскивает руководителя отдела продаж – от 60 тысяч рублей.

Тот, кто займет кресло директора филиала (заместителя директора департамента по продажам), будет получать от 55 тысяч рублей до 145 тыс. рублей в месяц.

"В рейтинг попали разные вакансии, представленные в одной сфере, – отметила руководитель пресс-службы HeadHunter по УФО и СФО Елана Таращук. – И зарплаты мы видим разные, но среднее предложение по сфере осталось на уровне прошлого года и составляет 27 тыс. рублей".

Также Елана Таращук отметила, что самым дорогим предложением в Алтайском крае является предложение для руководителя аграрного проекта с зарплатой от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.