Топ уникальных объектов Алтайского края: дан старт интерактивному конкурсу

Фото: rgo-altay.ru

Алтайское краевое отделение Русского географического общества при поддержке портала Amic.ru и Радио ИСКАТЕЛЬ Барнаул 90.7 FM с 15 февраля по 19 мая реализует интерактивный проект-конкурс "Топ уникальных объектов Алтайского края".

Данный проект направлен на повышение уровня географической грамотности и экологической культуры у жителей региона, а также призван сформировать чувство гордости за Алтайский край и стимулировать развитие внутреннего и въездного туризма.

Одной из важнейших функций проекта является продвижение имиджа Алтайского края как региона с уникальным природным и культурно-историческим наследием.

Принять участие в конкурсе, выдвинув, а затем проголосовав за любимый объект края, может любой желающий вне зависимости от возраста, образования и социального статуса.

Подробно с регламентом конкурса можно ознакомиться на информационном ресурсе проекта top100.rgo-altay.ru.

Следует особо отметить, что материалы, собранные в ходе реализации проекта, будут использованы при создании информационно-печатного издания, посвященного уникальным природным и культурно-историческим объектам Алтайского края.