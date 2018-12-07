Топор и смертная казнь: ЛДПР провела пикет против коррупции в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Активисты ЛДПР вышли в центр Барнаула с пикетом против коррупции. Они призвали вернуть смертную казнь за это преступление. Портал Amic.ru посмотрел, к чему ещё призывала партия.

Так, на акцию либерал-демократы вышли с лозунгами "Только смертная казнь спасет Россию от коррупции!", "Коррупция убивает нашу экономику!", "Коррупция — ржавчина на нашей экономике!", "ЛДПР — за жесткие меры для взяточников!", "Взял на лапу — пошел по этапу!".

"Коррупция в России достигла немыслимых размеров. Эта болезнь поразила все отрасли и все структуры. Чиновники воруют, особо не стесняясь. Знают, что если и посадят, то ненадолго, и все основное имущество останется при них. Сводки поражают — огромные суммы изъятых денег, "откушенных" от спортивных объектов, мостов, космодрома, океанария... Сметы на стадион "Зенит" трещали по швам — раздули их в три раза! И некоторые объекты в Алтайском крае вызывают подозрения. Чего только стоит запущенное и уже потрескавшееся здание Художественного музея на площади Октября, а ведь на него было выделено более 200 миллионов рублей!" — прокомментировал депутат фракции ЛДПР в Барнаульской городской Думе Дмитрий Ворсин.