Торговые центры, кафе и велосипеды: как отдыхает молодежь в Барнауле

Говорят, что современная молодежь развлекается совсем иначе, чем их ровесники лет 15-20 назад. Говорят, что стало больше алкоголя, больше пассивности и зависимости от гаджетов. Портал Амик.ру провел опрос среди студентов и старшеклассников и выяснил, что слухи преувеличены. Впрочем, судите сами.

Дарья, 22 года, мастер ногтевого сервиса.

"Лично я из тех, кто очень любит бывать там, где есть море или, на крайний случай, бассейн. Недавно мы с подругой ездили в Горный Алтай. Вот там моя любовь к воде и проявилась в полную силу – весь день валялась на пляже, загарала и купалась, а вечерами мы просто разгуливали и наслаждались всеми красотами этого потрясающего места. Я бы с радостью осталась жить в Горном. Его красоты покорили мое сердце, мне очень понравилось любоваться видами могучих гор. В общем, это и есть то место, где я проводила бы всё свое свободное время. Возможно, когда-нибудь, я перееду туда жить, а пока это остается моей заветной мечтой."

Вадим, 18 лет, студент

"На выходных мы часто с друзьями встречаемся в торговых центрах Барнаула. Чаще всего мы собираемся в "Огнях" и "Весне", потому что живем все рядом с ними. Мы просто сидим в каком- нибудь кафе, общаемся, смотрим на людей, часто знакомимся. Там у меня появилось очень много друзей, даже в телефоне записаны они как "Таня Весна", "Андрей Арена" или же "Алина Огни". Плюсы отдыха в торговых центрах в том, что действительно твой круг общения с каждым разом растет, ты встречаешь разных интересных людей, чему-то учишься у них. Ну, и конечно, важно, что в торговых центрах зимой тепло, а летом прохладно, так что, плохая погода не помеха для встречи с друзьями!"

Илья, 19 лет, студент.

"Я не знаю, как остальные, а мне очень нравится "тусить" в ночных клубах. Там весело, играет громкая музыка, которая меня не раздражает, а наоборот, заряжает позитивом. Но я позволяю себе такие вылазки только на выходных, остальное время занимает учеба. Можно расслабиться, выпить немного алкоголя, потанцевать с красивой девушкой, в конце концов. Друзья поддерживают меня и с радостью ходят в клуб со мной. Мы не считаем, что в этом кроется что-то плохое. Это самое подходящее времяпрепровождение для меня, всё остальное мне попросту надоедает и нагоняет тоску".

Светлана, 20 лет, продавец-консультант

Фото: Medinfo21.ru

"С детства любила поездки на велосипеде. Сейчас, когда время на отдых – это пятница и суббота, лежать на диване в эти два дня мне совсем не нравится, я предпочитаю летом активный отдых, а именно катание на велосипеде по городу, по нашему сосновому бору, иногда даже выезжаю далеко за город - и для меня это реальный отдых, и моральный, и физический. Когда едешь и видишь перед собой только дорогу, знаете, и мысли приходят в порядок, и повседневные проблемы разрешаются сами собой, бывает, то, над чем ты ломаешь голову долгое время становится совсем мелким и незначительным. А в понедельник, с новыми силами я иду на работу , отдохнувшая и готовая к трудовой неделе."

Алексей, 26 лет, автомеханик.

Фото: Auto.orsk.ru

"Я не очень люблю куда-либо ходить, даже обычный поход в магазин дается мне трудно. Отдаюсь работе на полную, ведь машины ломаются каждый день, а моя задача возвращать их в привычный ритм жизни. Так что отдыхаю я дома: вечерами сажусь перед телевизором, включаю спортивный канал и наслаждаюсь игрой любимой команды. А мне большего и не надо, когда все силы на работе оставил, да и сам по себе я человек домашний. Лучший отдых – отдых, проведенный дома."

Алена, 16 лет, школьница

Фото: Temanflorist.com

"Сейчас в моду вошли кофейни, куда ни посмотри, они на каждом углу. Мы с друзьями часто собираемся в одном из кофейных пристанищ. Садимся за столик и обсуждаем все волнующиеся нас вопросы: начиная учебой и заканчивая тем, в какой цвет перекрасила волосы девочка из параллельного класса. Там тихо, фоном играет музыка, поэтому проблем в общении я не испытываю, да и кофе люблю, особенного с банановым сиропом."

Татьяна, 18 лет, выпускница

"В Барнауле живу четыре года, сама я из деревни. Когда приехала в город была поражена его красотами, гуляла с раннего утра и до позднего вечера, любуясь постройками, парками, площадями, набережной Оби. Сама не поняла, как эти прогулки вошли в привычку не только у меня, но и у моих новых друзей. В свободное время мы просто гуляем по центру города, проходим по нескольку километров и совсем не замечаем усталости. Особенно нам нравится гулять по "воскресшему" Нагорному парку – там стало очень красиво после реконструкции. Это мое любимое место в городе!"

Оксана Исакова, Юлия Пушкина