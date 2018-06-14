Торговый центр "Заря" откроется в Барнауле

16 июня состоится техническое открытие семейного торгового центра "Заря" по адресу: ул. Власихинская, 166

14 июня 2018, 08:06, Коммерческий отдел

Новый торговый центр предполагает формат размещения "у дома" и планирует удовлетворить основные потребности жителей близлежащих районов.

Якорным арендатором стала сеть продуктовых магазинов "Пятерочка", которая работает уже с 31 мая. Также арендаторами торгового центра стали компания "Цимус" — сеть магазинов бытовых товаров, федеральная аптечная сеть "Советская аптека", "Оптика" - салон модных аксессуаров, магазин текстиля для дома "Дрема" и другие.

ТЦ "Заря":
г. Барнаул,  ул. Власихинская, 166
тел.: 8-903-990-88-96

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