Торговый центр "Заря" откроется в Барнауле

Новый торговый центр предполагает формат размещения "у дома" и планирует удовлетворить основные потребности жителей близлежащих районов.

Якорным арендатором стала сеть продуктовых магазинов "Пятерочка", которая работает уже с 31 мая. Также арендаторами торгового центра стали компания "Цимус" — сеть магазинов бытовых товаров, федеральная аптечная сеть "Советская аптека", "Оптика" - салон модных аксессуаров, магазин текстиля для дома "Дрема" и другие.

ТЦ "Заря":

г. Барнаул, ул. Власихинская, 166

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