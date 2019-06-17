Торжественное открытие Павловского ДОКа состоится в конце июня

25 июня 2019 года пройдет торжественное открытие Павловского деревообрабатывающего комбината, расположенного в с. Павловск Алтайского края.

Павловский ДОК (входит в группу предприятий лесной холдинговой компании "Алтайлес") – новый промышленный объект, имеющий большое экономическое, экологическое и социальное значение для региона. Комбинат перерабатывает низкосортную древесину и выпускает востребованный на рынке продукт – древесноволокнистые плиты (MDF)*.

Инвестиции в проект составили 6 млрд рублей. Проектная мощность – 250 тыс. куб.м. Это один из самых крупных комбинатов Сибири и Дальнего Востока по производству плит MDF. Продукция реализуется под новым брендом – "АлтайДекор". Создано 200 рабочих мест. С запуском комбината налоговые отчисления компании, по предварительным оценкам, составят порядка 1,5 млрд рублей.

С момента запуска производства на комбинате произвели более 10 тыс. куб.м древесноволокнистых плит. Приоритет – отечественный рынок. Заказчики – производители мебели, дверей, напольных покрытий из Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Ижевска, Вологды, Коврова, Пензы, Ульяновска, Рязани, Челябинска, Махачкалы, Читы, Красноярска, Новосибирска, Омска, Томска и других городов. Основная задача – стимулировать российский мебельный и строительный рынок к производству продукции из отечественного сырья.

В качестве сырья для плит используется щепа (40%) и низкосортная древесина (60%). Щепа поступает на комбинат с двух лесопильных комбинатов компании, расположенных в Рубцовске и Камне-на-Оби. Низкосортная древесина доставляется с лесозаготовительных предприятий компании. Переработка невостребованного ранее сырья сделает производство полностью безотходным.

На комбинате установлено оборудование ведущих в своих сегментах производителей (Siempelkamp, Holtec, Andritz)**. На нем производятся плиты форматов и толщин расширенного диапазона. Пресс позволяет выпускать плиты шириной от 2 100 до 2 800 мм, толщиной от 2,5 до 40 мм.

Павловский ДОК строит поселок для сотрудников комбината. Предварительная стоимость – 100 млн рублей. Здесь будут проживать 70 семей.

*МДФ – прим.ред.

**Симплкамп, Холтек, Эндриц – прим.ред.