Тостер, гриль, электромясорубка: «Вкусная жизнь» дарит подарки за покупку от 500 рублей
Розыгрыш призов с играми, конкурсами и живой музыкой пройдёт в Барнауле 23 апреля 2022 года
Компания «Вкусная жизнь» разыграет среди своих покупателей наборы фирменной продукции. Тостер, сковороду-гриль, электромясорубку, электрогриль и другие приятные подарки вы сможете выиграть 23 апреля 2022 года в 13:00 на парковке торгового центра «Балтик Стрит».
Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно совершить покупку на сумму 500 или более рублей в любом из перечисленных ниже магазинов фирменной сети «Вкусная жизнь». Вы получите купон: на нём нужно будет написать ФИО и номер телефона и опустить отрывную часть в лототрон до начала розыгрыша (до 23 апреля включительно).
Лототрон будет установлен в отделе «Вкусная жизнь» на Балтийской, 65, с 18 апреля. Вторую часть купона с прикреплённым чеком необходимо сохранить у себя до дня розыгрыша.
В день розыгрыша организаторы будут рады видеть не только участников, но и всех желающих: на мероприятии будет живая музыка, игры и интересные конкурсы.
Магазины фирменной сети «Вкусная жизнь», которые участвуют в розыгрыше:
— Попова, 188г;
— Энтузиастов, 30б;
— Попова, 61;
— Балтийская, 116;
— Лазурная, 51;
— Попова, 123;
— Павловский тракт, 221;
— Попова, 98б;
— Георгиева, 57;
— Шумакова, 47;
— 50 лет СССР, 14;
— Попова, 59;
— Мамонтова, 87;
— Балтийская, 65;
— Весенняя, 4;
— Фестивальная, 1б.
Подробности об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.