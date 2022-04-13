Тостер, гриль, электромясорубка: «Вкусная жизнь» дарит подарки за покупку от 500 рублей

Компания «Вкусная жизнь» разыграет среди своих покупателей наборы фирменной продукции. Тостер, сковороду-гриль, электромясорубку, электрогриль и другие приятные подарки вы сможете выиграть 23 апреля 2022 года в 13:00 на парковке торгового центра «Балтик Стрит».

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно совершить покупку на сумму 500 или более рублей в любом из перечисленных ниже магазинов фирменной сети «Вкусная жизнь». Вы получите купон: на нём нужно будет написать ФИО и номер телефона и опустить отрывную часть в лототрон до начала розыгрыша (до 23 апреля включительно).

Лототрон будет установлен в отделе «Вкусная жизнь» на Балтийской, 65, с 18 апреля. Вторую часть купона с прикреплённым чеком необходимо сохранить у себя до дня розыгрыша.

В день розыгрыша организаторы будут рады видеть не только участников, но и всех желающих: на мероприятии будет живая музыка, игры и интересные конкурсы.

Магазины фирменной сети «Вкусная жизнь», которые участвуют в розыгрыше:

— Попова, 188г;

— Энтузиастов, 30б;

— Попова, 61;

— Балтийская, 116;

— Лазурная, 51;

— Попова, 123;

— Павловский тракт, 221;

— Попова, 98б;

— Георгиева, 57;

— Шумакова, 47;

— 50 лет СССР, 14;

— Попова, 59;

— Мамонтова, 87;

— Балтийская, 65;

— Весенняя, 4;

— Фестивальная, 1б.

Подробности об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.