Toyota Camry загорелась на улице Молодежной в Барнауле, врезавшись в дерево
По данным Госавтоинспекции, в ДТП никто не пострадал
31 августа 2016, 09:28
Фото: bryansknovosti.ru
Автомобиль Toyota Camry загорелся утром в среду, 31 августа, на улице Молодежной в Барнауле в результате ДТП.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, инцидент произошел в 05:17 возле дома №2. "Водитель автомобиля Toyota Camry допустил наезд на препятствие — дерево. В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано пожарными", – рассказала представитель Госавтоинспекции.
В результате происшествия никто не пострадал.
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