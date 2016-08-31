Toyota Camry загорелась на улице Молодежной в Барнауле, врезавшись в дерево

Фото: bryansknovosti.ru

Автомобиль Toyota Camry загорелся утром в среду, 31 августа, на улице Молодежной в Барнауле в результате ДТП.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, инцидент произошел в 05:17 возле дома №2. "Водитель автомобиля Toyota Camry допустил наезд на препятствие — дерево. В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано пожарными", – рассказала представитель Госавтоинспекции.

В результате происшествия никто не пострадал.