Трактор и легковушка столкнулись на проспекте Калинина в Барнауле

Фото: 60.mchs.gov.ru

Столкновение трактора и легкового автомобиля произошло утром в четверг, 2 июня, на проспекте Калинина в Барнауле, сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД.

"В 07:24 по адресу проспект Калинина, 116 произошло ДТП с участием трактора и автомобиля Toyota Sprinter", – отметила представитель Госавтоинспекции.

По информации ГИБДД, авария обошлась без пострадавших.