Тракторист, задавивший рабочего в Алтайском крае, пойдет под суд

Житель Волчихинского района, наехавший трактором на рабочего в местном лесничестве, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.





По данным ведомства, инцидент произошел днем 18 августа этого года. 34-летний обвиняемый, управляя трактором, во время разворота не убедился в безопасности маневра и сбил 45-летнего наемного рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте ЧП.





В результате тракторист обвиняется по статье "причинение смерти по неосторожности". Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.



