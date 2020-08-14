Трамвай протаранил иномарку в Барнауле. Видео

Авария с участием трамвая случилась утром 14 августа в столице Алтайского края. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

На проспекте Космонавтов на пути электротранспорта оказался Suzuki Grand Vitara. Удар пришелся в боковую часть автомобиля.

Как видно на записи, иномарку протащило по рельсам не менее десятка метров. По словам очевидцев, движение трамваев в направлении проспекта Калинина временно заблокировано. О пострадавших не сообщается.