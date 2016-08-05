Трамвай протаранил легковушку в районе Малаховского кольца в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Столкновение трамвая и легковушки произошло днем в пятницу, 5 августа, в районе Малаховского кольца в Барнауле.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария. Трамвай протаранил "Ниссан", А.Петрова-Малахова", – констатировал автор поста.

На фотографии с места происшествия видно, что легковой автомобиль весьма серьезно пострадал.