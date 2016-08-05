Трамвай протаранил легковушку в районе Малаховского кольца в Барнауле
Судя по снимкам с места ДТП, машина получила очень серьезные повреждения
5 августа 2016, 13:51
Фото: vk.com/barneos22
Столкновение трамвая и легковушки произошло днем в пятницу, 5 августа, в районе Малаховского кольца в Барнауле.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария. Трамвай протаранил "Ниссан", А.Петрова-Малахова", – констатировал автор поста.
На фотографии с места происшествия видно, что легковой автомобиль весьма серьезно пострадал.
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