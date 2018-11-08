Трамвай протащил машину по рельсам на "несчастливом" переезде в Барнауле
ДТП произошло на пересечении улицы Анатолия и переулка Радищева
8 ноября 2018, 13:47
Фото: youtube.com
Очередное ДТП с участием трамвая и автомобиля произошло на "несчастливом" переезде в Барнауле.
Видео с места аварии появилось на хостинге youtube.com. В кадр попал сам момент аварии. Видно, как трамвай буквально протащил легковой автомобиль по рельсам.
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Отметим, что на этом перекресте уже неоднократно происходили подобные инциденты.
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