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Трамвай сбил восьмилетнего ребенка в Бийске днем 26 мая, сообщает издание "Бийский рабочий".

ДТП произошло в переулке Мартьянова. Трамвай сбил взрослого и ребенка, которые переходили трамвайные пути. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения.

Отметим, на прошедшей неделе в ДТП пострадали четыре жителя Бийска.