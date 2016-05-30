Трамвай сбил восьмилетнего ребенка в Бийске
ДТП произошло 26 мая в переулке Мартьянова
30 мая 2016, 12:03
Фото: globallookpress.com
Трамвай сбил восьмилетнего ребенка в Бийске днем 26 мая, сообщает издание "Бийский рабочий".
ДТП произошло в переулке Мартьянова. Трамвай сбил взрослого и ребенка, которые переходили трамвайные пути. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения.
Отметим, на прошедшей неделе в ДТП пострадали четыре жителя Бийска.
Комментарии
Новости партнеров