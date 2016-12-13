Трамвай сошел с рельсов в Барнауле – очевидцы. Фото
Инцидент случился утром 13 декабря на пересечении Ленина и Северо-Западной
13 декабря 2016, 09:08
Фото: vk.com/barneos22
Трамвай сошел с рельсов утром во вторник, 13 декабря, в Барнауле, информируют очевидцы в паблике Barnaul 22.
"Сошел с рельсов трамвай, перекресток Ленина и Северо-Западной", – констатирует автор сообщения.
На снимках с места событий видно, что трамвай оказался прямо посреди перекрестка двух транспортных магистралей.
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