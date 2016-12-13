Трамвай сошел с рельсов в Барнауле – очевидцы. Фото

Фото: vk.com/barneos22

Трамвай сошел с рельсов утром во вторник, 13 декабря, в Барнауле, информируют очевидцы в паблике Barnaul 22.

"Сошел с рельсов трамвай, перекресток Ленина и Северо-Западной", – констатирует автор сообщения.

На снимках с места событий видно, что трамвай оказался прямо посреди перекрестка двух транспортных магистралей.