Транспортные карты для учащихся в Барнауле можно пополнить с 15 августа
Воспользоваться транспортной картой школьники и студенты смогут только в сентябре
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Период временной приостановки работы студенческих и школьных транспортных карт в Барнауле завершается — с 15 августа учащиеся смогут пополнить счет на своих электронных проездных.
Пользоваться транспортными картами молодые люди смогут с 1 сентября. Напомним, что с 1 июля до 31 августа транспортные карты для школьников и студентов в Барнауле не действуют.
Для пополнения счета транспортных карт школьникам при себе необходимо иметь актуальную справку об обучении в образовательной организации, студентам - продленный студенческий билет, уточняют в пресс-центре горадминистрации.
Школьникам и студентам из семей, признанных малоимущими и нуждающимися в социальной помощи, необходимо проверить срок действия соответствующих справок.
"Если срок действия справки истек, пополнить (или приобрести впервые) персональные транспортные карты с тарифными планами "Проездной билет для малообеспеченных школьников" и "Проездной билет для малообеспеченных студентов" будет невозможно", - добавляют в мэрии.