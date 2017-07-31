Транспортные карты для учащихся в Барнауле можно пополнить с 15 августа

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Период временной приостановки работы студенческих и школьных транспортных карт в Барнауле завершается — с 15 августа учащиеся смогут пополнить счет на своих электронных проездных.

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Прочее Школьные и студенческие проездные два месяца не будут работать в Барнауле

Пользоваться транспортными картами молодые люди смогут с 1 сентября. Напомним, что с 1 июля до 31 августа транспортные карты для школьников и студентов в Барнауле не действуют.

Для пополнения счета транспортных карт школьникам при себе необходимо иметь актуальную справку об обучении в образовательной организации, студентам - продленный студенческий билет, уточняют в пресс-центре горадминистрации.

Школьникам и студентам из семей, признанных малоимущими и нуждающимися в социальной помощи, необходимо проверить срок действия соответствующих справок.

"Если срок действия справки истек, пополнить (или приобрести впервые) персональные транспортные карты с тарифными планами "Проездной билет для малообеспеченных школьников" и "Проездной билет для малообеспеченных студентов" будет невозможно", - добавляют в мэрии.