Транспортный коллапс: снежная буря поставила Барнаул в 10-балльные пробки
На дорогах краевой столицы огромное количество аварий
Фото: Вячеслав Мельников
Обильный снегопад, окутавший Барнаул 9 ноября, как и ожидалось, поставил город в длинные пробки в вечерний час пик.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", транспортные заторы оцениваются в 10 баллов.
"Намертво" стоят проспекты Ленина и Строителей. Пробки наблюдаются на Красноармейском проспекте, улицах Гоголя, Партизанская, Власихинская, Малахова, Павловском тракте.
По сути, проезд затруднен по всем основным транспортным магистралям краевой столицы.
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В условиях сильного снегопада в Барнауле произошел всплеск аварийности. Сообщения в соцсетях о ДТП напоминают фронтовые сводки — местами зафиксированы аварии с участием сразу нескольких машин.
Напомним, что в крае объявлено штормовое предупреждение. Согласно прогнозу синоптиков, снегопады продолжатся и 10 ноября.
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Дорожные службы Барнаула и края переведены на усиленный режим работы.