Трасса – дублёр Чуйского тракта за 1,75 млрд рублей может появиться в Алтайском крае

Трассу, которая станет дублёром Чуйского тракта, могут построить в Алтайском крае. Об этом сообщает "Интерфакс".

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Прочее Новую федеральную трассу на Алтае отремонтируют полностью за пять лет

На выполнение работ потребуется 1,75 млрд рублей, а запрос на строительство чиновники отправили в Федеральное агентство по туризму.

В управлении дорожного хозяйства региона при Минтрансе объяснили, что деньги потребуются на реконструкцию действующего участка трассы, а также строительство дороги по маршруту Быканов мост – Солоновка – Солонешное – граница Республики Алтай.

На 73 километрах дороги необходимо провести ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, построить асфальтобетонное покрытие на 33 километрах. Запланировано также строительство четырёх и ремонт трёх мостов и ремонт 14 водопропускных труб.

Если проект будет одобрен, то к его реализации планируют приступить в период с 2025 по 2030 год.

Ранее сообщалось, что строительство скоростной трассы из Бийска до Абакана, которая пройдёт через пять регионов Сибири, начнётся не раньше 2025 года. Проект за несколько лет подорожал с 50 до 74 миллиардов рублей. В настоящий момент готовится инвестиционное обоснование для дороги Новокузнецк – Междуреченск, входящей в состав транспортного коридора Абакан – Бийск.