Трасса – дублёр Чуйского тракта за 1,75 млрд рублей может появиться в Алтайском крае

К реализации проекта планируют приступить в 2025-2030 годах

14 октября 2021, 13:54, Илья Звягинцев

Трассу, которая станет дублёром Чуйского тракта, могут построить в Алтайском крае. Об этом сообщает "Интерфакс".

Новую федеральную трассу на Алтае отремонтируют полностью за пять лет

Новую федеральную трассу на Алтае отремонтируют полностью за пять лет

На выполнение работ потребуется 1,75 млрд рублей, а запрос на строительство чиновники отправили в Федеральное агентство по туризму.

В управлении дорожного хозяйства региона при Минтрансе объяснили, что деньги потребуются на реконструкцию действующего участка трассы, а также строительство дороги по маршруту Быканов мост – Солоновка – Солонешное – граница Республики Алтай.

На 73 километрах дороги необходимо провести ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, построить асфальтобетонное покрытие на 33 километрах. Запланировано также строительство четырёх и ремонт трёх мостов и ремонт 14 водопропускных труб.

Если проект будет одобрен, то к его реализации планируют приступить в период с 2025 по 2030 год.

Ранее сообщалось, что строительство скоростной трассы из Бийска до Абакана, которая пройдёт через пять регионов Сибири, начнётся не раньше 2025 года. Проект за несколько лет подорожал с 50 до 74 миллиардов рублей. В настоящий момент готовится инвестиционное обоснование для дороги Новокузнецк – Междуреченск, входящей в состав транспортного коридора Абакан – Бийск.

Трассу из Бийска в Абакан за 74 миллиарда начнут строить в 2025 году

Трассу из Бийска в Абакан за 74 миллиарда начнут строить в 2025 году

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