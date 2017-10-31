Трассу Барнаул – Камень-на-Оби – Новосибирск отремонтируют в 2018 году

Новый участок трассы Барнаул – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области отремонтируют в следующем году, сообщает "Алтайская правда".

Отметим, что реконструкция дороги началась еще в 2015 году. В 2016-м и 2017-м рабочие преодолели большой этап работ еще на одном отрезке.

Управление автомобильных дорог региона 26 октября объявило аукцион на разработку проекта по реконструкции двух отрезков дороги в Шелаболихинском районе. Начальная цена контракта составляет 4,1 млн рублей. Ремонт будет осуществлен за счет краевого бюджета. Работы будут начаты в следующем году.

Как сообщалось ранее, два года назад было обновлено 10 км этой трассы, на следующий год началась реконструкция еще 7 км.