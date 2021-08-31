Трассу из Бийска в Абакан за 74 миллиарда начнут строить в 2025 году

Строительство скоростной трассы из Бийска до Абакана, которая пройдёт через пять регионов Сибири, начнётся не раньше 2025 года. Проект за несколько лет подорожал с 50 до 74 миллиардов рублей. В настоящий момент готовится инвестиционное обоснование для дороги Новокузнецк – Междуреченск, входящей в состав транспортного коридора Абакан – Бийск.

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"Срок окончания работ по подготовке обоснования инвестиций – ноябрь 2021-го. В период 2022-2024 годов планируется разработка проекта строительства данного участка дороги. Начало строительства запланировано на 2025 год при наличии финансирования", – приводит комментарий правительства Кемеровской области портал "Ваш Город".

По информации 19rus.info, глава Хакасии Валентин Коновалов оценил необходимый объём инвестиций для строительства автотрассы Абакан – Бийск. Он составит 74 млрд рублей. В настоящее время прямой автодороги из Хакасии в Алтайский край нет, варианты объезда через Красноярский край имеют протяжённость порядка 1100 км. Предлагаемый к строительству вариант автодороги имеет протяжённость около 430 км.

Как неоднократно писал amic.ru, трасса Бийск – Абакан соединит регионы юга Сибири, значительно сократив время в пути между ними, а также из регионов СФО до Китая и Монголии. Сейчас из наукограда до столицы Республики Хакасия можно доехать через объездную – это почти 1100 километров (около 15 часов на автомобиле). Новая трасса будет на 600 километров короче и удобнее. Участок собираются строить за счёт федеральных средств, поэтому когда дорогу сдадут – неизвестно.

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Стоимость участка дороги Бийск – Абакан, проходящей через территорию края, оценивается в 5,7-6,2 миллиарда рублей. Реализовать масштабный проект на территории региона возможно по двум краевым автодорогам: Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница с Кемеровской областью и Бийск – Карабинка – граница с Республикой Алтай. Работы планируют начать в 2022 году.

По первой схеме в Абакан из Бийска можно будет уехать через Целинное и Ельцовку. Это участок около 160 километров. Второй вариант – протянуть автомобильное шоссе через Республику Алтай – выглядит более перспективным для алтайского Минтранса. Это позволит разгрузить отчасти Чуйский тракт от туристов, особенно в летние месяцы. Как поясняют в ведомстве, маршрут Абакан – Бийск на территории Алтайского края пройдёт по существующей дороге. А значит, строить новую магистраль не нужно. Придётся обновить только существующую трассу.

Подробнее о масштабном проекте скоростной трассы из Алтайского края в Хакасию читайте в нашем большом материале.