ТРЦ "Пионер" приглашает за покупками – открыты новые отделы

Нередко только что открывшиеся торговые отделы предлагают различные акции и скидки своим покупателям

17 апреля 2018, 08:30, Коммерческий отдел

Новые отделы открылись в торгово-развлекательном центре "Пионер" в Барнауле. Торговая галерея ТРЦ пополнилась рядом известных "имен".

Так, на втором этаже открылись два магазина с мужским ассортиментом. Магазин Camel Active расположился напротив "Сиберины".  Здесь представлены современные модели джемперов и рубашек в благородной цветовой гамме в стиле casual.

Рядом с магазином Zolla открылся Voyage. Для покупателей - проверенные временем марки и разумные цены. В ассортименте представлена верхняя одежда и головные уборы большой размерной линейки.

На третьем этаже открылись магазины "Экватор" и Shoes paradise.  Это два обувных отдела, в ассортименте которых представлена обувь для всей семьи. Еженедельно в магазинах проходят акции.

Напротив "Эльдорадо" расположились новые магазины "Джинсовая ярмарка" и "Форвард".

Приходите за выгодными покупками и хорошим настроением!

ТРЦ "Пионер":
г. Барнаул, пр. Ленина, 102в
тел.: 8 (3852) 29–04–15
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