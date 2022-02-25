Тренд в бизнес-обучении. Представители компании "СиСорт" рассказали об участии в "Фабрике офисных процессов" 

Сотрудники предприятия “СиСорт” прошли обучение на “Фабрике офисных процессов”. Обучение организовали эксперты Регионального центра компетенций в рамках нацпроекта “Производительность труда”.

В мероприятии принимали участие как сотрудники, занимающиеся непосредственно офисными процессами в компании, так и представители от производства, включая исполнительного директора предприятия Виталия Савинкова. За один рабочий день 10 представителей компании прожили игровой квартал, в ходе которого занимались оптимизацией офисного бизнес-процесса.

Сотрудники компании уже второй раз проходят обучение на “Фабрике процессов”. Сначала они были на производственной, а теперь и на офисной “фабрике”. Для коллектива важно, что применяемые здесь инструменты наглядно показывают влияние на экономический эффект.

“Если говорить об офисной фабрике процессов, то здесь обучение также даётся в игровой форме. Данный подход является трендом. Люди, работая целый день, не устают, активно вовлекаются в процесс, единой командой достигают высоких экономических результатов, убеждаясь в эффективности инструментов бережливого производства”, — отметил по итогу обучения в офисной “Фабрике” исполнительный директор “СиСорт”.

Напомним, “Фабрика офисных процессов” (ФОП) — это учебная практическая площадка, на которой участники в ходе реального бизнес-процесса получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности организации в целом.

ФОП базируется на подходе “обучение действием” (action learning). Суть метода заключается в том, что обучение происходит путём решения непривычных и нестандартных задач через анализ своего практического опыта и опыта коллег. Фабрика включает в себя три раунда, в течение которых участники должны достичь цели по операционным и экономическим показателям.

Целевая аудитория ФОП: руководители и сотрудники предприятий-участников: директора, заместители директоров по ключевым направлениям, начальники отделов, руководители подразделений, участники рабочих групп проектов улучшений; сотрудники региональных команд.

ФОП открыта в рамках реализации национального проекта “Производительность труда”. Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@alregn.ru.