Тренер по бережливому производству с Алтая стал финалистом федерального конкурса

Руководитель проектов по развитию производственной системы ООО «Сибэнергомаш — БКЗ» Алексей Скворцов стал одним из 13 финалистов конкурса «Тренер по бережливому производству — 2022. Применяй. Обучай. Совершенствуй». Конкурс организовал Федеральный центр компетенций (ФЦК) в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Заявки подали более 100 участников из регионов России.

Первый этап проходил заочно. Конкурсанты показывали свои компетенции в бережливом производстве, знания в области организации обучения на предприятии, коммуникативные навыки. Каждую работу оценивали несколько экспертов.

«Благодарим всех участников за проявленный интерес и активное участие в конкурсе. Заочный этап показал, насколько большим потенциалом обладают наши тренеры, которые представляют предприятия из различных отраслей экономики и регионов России. Мы оценили проявленную экспертность, широту кругозора, применимость и оригинальность предложенных решений — и выбрали лучших для участия в финале», — отметила заместитель генерального директора ФЦК по обучению Ирина Жук.

Теперь финалисты отправятся в Москву состязаться в опыте, умениях и знаниях на очном этапе 18 августа в «Академии производительности» в Москве.

Напомним, что ООО «Сибэнергомаш — БКЗ» является участником национального проекта «Производительность труда». В его рамках сотрудники предприятия, в том числе Алексей Скворцов, совместно с экспертами ФЦК повышали производительность производства коллекторов (127868-Б). В результате время рабочего процесса сократили в 2,13 раза, а выработку увеличили в 2,07 раза.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность. рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.