Тренер в Алтайском крае обвиняется в сексуальной связи с 15-летней учащейся

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Следователи предъявили обвинение 58-летнему тренеру, который раньше работал в одной из детско-юношеских спортивных школ Алтайского края. Его обвиняют в сексуальной связи с 15-летней учащейся, сообщает пресс-служба СУСКа по региону.

Известно, что весной 2014 года тренер "вступил в половое сношение" с 15-летней воспитанницей. Сексуальная связь с подростком продолжалась до ее 16-летия.

Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.